"Bevilacqua out, un’assenza pesante"

Con un attacco spuntato la Civitanovese tenterà il colpaccio in casa della Recanatese, sua diretta concorrente per la salvezza, nella sfida di oggi allo stadio Tibaldi (fischio d’inizio in programma alle 14.30). Infatti i rossoblù saranno privi di uno dei suoi interpreti offensivi più efficaci, quel Marco Bevilacqua (foto) che nonostante sia arrivato a stagione in corsa e abbia ancora poche presenze all’attivo, ha già messo a segno tre gol e realizzato ottime prove. Peccato per Visciano e soci: avere l’attacco tutto a disposizione sarebbe stato un bel guaio per gli avversari giallorossi, sinora già perforati in venti occasioni e privi nel reparto arretrato dell’esperto Giuseppe Bellusci.

"Bevilacqua – confessa l’allenatore rossoblù Sante Alfonsi – è un punto di riferimento in attacco. Non averlo pesa, ma possiamo fare bene comunque con i ragazzi che abbiamo". Sarà certamente la gara dell’ex di turno, Stefano Spagna, che era nella città costiera fino a due settimane fa. Il bomber è già andato in gol con i giallorossi durante la sfida interna con il Chieti e ora i suoi vecchi compagni si augurano di tenerlo a bada. "Spagna lo conosciamo e gli vogliamo bene. Gli facciamo un grosso in bocca a lupo, ma dalla prossima partita e non da domani (oggi, ndr) – aggiunge Alfonsi –. La Recanatese? Ha un grosso organico ed occupa quella posizione quasi per sbaglio, ma a noi non interessa". Sul sintetico la Civitanovese spesso ha fatto bene ed è a questo che Alfonsi mostra di appellarsi. Infatti, in settimana, le sedute si sono svolte sul sintetico del Don Silvestro Contigiani. "Sono soddisfatto di come ci siamo preparati in settimana – dice l’allenatore –. Mi aspetto una grande prestazione dai ragazzi sia dal punto di vista agonistico che come gioco, visto". Nonostante le assenze di Sbaffo e Melchiorri, i leopardiani hanno già messo a segno venti gol, una cifra realizzativa tra le migliori del torneo. Si pensi, ad esempio, alle tre reti inflitte al Chieti: "Ogni partita – ribatte l’allenatore – ha una storia a sé. Anche noi abbiamo fatto due gol con il Chieti e due con il Teramo".

I rossoblù sono reduci dal pari interno con la Fermana. "Molti – giudica Alfonsi – hanno visto il pareggio di domenica come una occasione sciupata. Tuttavia è un risultato da non buttare via perché conseguito contro una squadra che deve salvarsi come noi. Oggi vogliamo regalare una gioia alla società e ai nostri tifosi che lo meritano". Tolto Bevilacqua, non risultano defezioni nei rivieraschi. In difesa torna Valentin Franco, a sinistra potrebbe esserci nuovamente spazio per Rossetti dopo le ultime prove convincenti. In attacco ecco Brunet al fianco di Padovani, mentre Esposito e Visciano potrebbero partire dalla panchina.

Probabile formazione: Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Domizi, Capece, Visciano; Padovani, Brunet.