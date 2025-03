Bianca Bartoli compie cento anni. Festa per la sarta delle spose

La potentina Bianca Bartoli ha trascorso la sua lunga giovinezza realizzando gli abiti dei giorni più importanti: impossibile contare tutte le spose che si sono affidate alle sue sapienti mani. Così come, nella storica sartoria di Potenza Picena, ha insegnato a tante giovani ragazze i segreti di questa antica arte. Per i suoi 100 anni, festeggiati assieme ai due figli e ai quattro nipoti, il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore Margherita Fermani hanno consegnato a Bianca Bartoli una pergamena celebrativa a nome di tutta la città, sottolineando "la sua grande passione e tenacia, impareggiabile esempio per le nuove generazioni, oltreché colonna portante dell’identità della nostra comunità".

La visita si è conclusa proprio all’interno della bottega, dove campeggiano ancora modelli, quaderni di misure e scatti dei suoi abiti più belli. Testimonianza viva del lavoro di una vita intera.