Bianchi: "Modelli discutibili in questa sala"

Una scossa all’aula consiliare è arrivata da Lavinia Bianchi (nella foto), 27 anni, di Siamo Civitanova. Applaudite dalla platea le sue parole pronunciate dopo il dibattito sul disagio giovanile: "Si parla sempre di progetti per i giovani, ma mai con i giovani e basta con l’ipocrisia perché, se dobbiamo discutere di modelli di comportamento da portare ai giovani, dico che dentro questa sala ce ne sono di discutibili". Il riferimento implicito della consigliera 27enne è ai procedimenti giudiziari che coinvolgono alcuni esponenti del centro destra.

L’assessore alla politiche giovanili Francesco Caldaroni (di Fratelli d’Italia) si è concentrato sulle baby gang "che non sono un fenomeno di disagio sociale, ma di delinquenza giovanile. Sono italiani di seconda generazione che sembrano nutrire odio verso i nostri ragazzi. Sono criminali – ha ribadito l’assessore – e possiamo anche stanziare finanziamenti, ma fino a quando non ci sarà una educazione impartita dalla famiglie non cambierà nulla. Perciò basta con queste cavolate, la realtà è questa qua".

Letizia Murri (esponente di Ascoltiamo la città) ha voluto richiamare alcuni passaggi della relazione nelle correlazione tra lo stile movida con l’abuso di droga e alcol tra i giovanissimi, per analizzare il fenomeno, mentre infine Elisabetta Giorgini (consigliera comunale con la lista Dipende da noi) ha chiesto al Comune di investire maggiori risorse in favore delle politiche giovanili.

l. c.