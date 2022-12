Bianchi su Troiani: "Pagina nera politica Deve dimettersi"

"I processi si svolgono nelle aule di giustizia, ma è doveroso sollevare una questione etica legata alla politica, per il rispetto delle istituzioni e per quello che noi giovani ci aspettiamo e pretendiamo per il nostro futuro: è un fatto anche culturale". Lavinia Bianchi, giovane consigliere comunale della lista Siamo Civitanova interviene sulla vicenda giudiziaria che ha investito il presidente del consiglio Fausto Troiani. "La maggioranza – premette – lo elesse quale presidente del consiglio, nonostante la pendenza di processi penali. Ora è indagato per lesioni e violenza privata contro una donna di 34 anni, lui che il 28 novembre presenziò l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne". Non fa sconti la Bianchi e chiede se un consiglio comunale "può essere rappresentato da chi è sottoposto a procedimenti penali? Possono le nuove generazioni assistere a una pagina così nera della politica? Si può restare indifferenti? Ci auguriamo di leggerne presto le dimissioni, gesto che sarebbe dovuto arrivare già dopo la condanna per diffamazione e probabilmente già anche nel 2018: un segnale che dimostri dignità, etica e moralità nei confronti dei cittadini, delle istituzioni e soprattutto di noi nuove generazioni". "Nel caso in cui così non fosse – conclude Bianchi – è d’obbligo una mozione di sfiducia: la democrazia, il rispetto delle istituzioni e il nostro futuro devono essere salvaguardate. E sarebbe più che dignitoso che arrivasse proprio dalla maggioranza".