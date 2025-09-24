Bianchini alza l’asticella: "Puntiamo al 10 per cento"

"Avremo risultati dal 6 al 10% e saremo poi decisivi nella scelta del candidato sindaco in un centrosinistra che in provincia è più debole". Parla Massimiliano Sport Bianchini, ex assessore al Comune di Macerata, che si presenta alle regionali con il Progetto Civico Avanti con Ricci, di cui è coordinatore nelle Marche per la parte civica, considerando che la lista comprende anche alcuni partiti come Psi, +Europa e un pezzo di Azione.

Bianchini, non c’è il pericolo che tante liste civiche in appoggio a Ricci possano farsi concorrenza tra loro?

"In generale potrebbe essere così, ma è ugualmente vero che sette liste danno ancora più forza a un progetto comune. Noi nel Maceratese siamo i più forti: mettiamo insieme la parte civica con quella politica. Poi c’è anche da dire che alcune liste civiche nascono e poi muoiono, mentre noi siamo rappresentati in tanti consigli comunali. Abbiamo 35 comitati elettorali nella provincia".

Cosa vi distingue dalle altre liste civiche?

"L’aderenza al territorio che non è episodica ma continua. Non solo, la presidenza delle Case popolari mi ha aperto un mondo che mi ha permesso di crescere ancora. Siamo rappresentanti del territorio e quindi non è un civismo fine a se stesso, noi dialoghiamo con tutti, anche con chi non è legato ai partiti tradizionali. Non siamo la lista del candidato presidente: siamo ovviamente legati a Ricci con un patto, ma abbiamo anche un’autonomia nelle scelte".

Qual è la richiesta avanzata dalla gente durante gli incontri?

"Le case popolari, i servizi sociali, il lavoro: a volte si pensa alle grandi cose perdendo di vista la vita e le necessità di tutti i giorni".

Qual è il pericolo per le Marche qualora dovesse vincere il centrodestra?

"I primi cinque anni, che solitamente sono i migliori, non sono stati positivi nei parametri più importanti. La classe dirigente del centrodestra è carente e lo dimostrano le difficoltà nella provincia dove hanno la maggioranza in alcuni Comuni. E poi la Regione non può essere vista come un ascensore per andare in Parlamento: lo trovo un fatto grave che ha indebolito la classe dirigente in un periodo caratterizzato dai tanti fondi a disposizione".

Qual è il punto qualificante del progetto Ricci?

"La vicinanza attraverso uno stretto rapporto con il territorio. Dal 30 settembre ci impegneremo ancora di più, saremo i garanti del centrosinistra in provincia per un rapporto concreto e costruttivo con i cittadini".

Qual è il vostro obiettivo nell’imminente consultazione elettorale?

"Dal 6 al 10%, e su certe città sfondare queste percentuale, penso a Macerata, Tolentino, Civitanova".

Lorenzo Monachesi