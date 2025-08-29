Bianchini: "Noi una vera civica, non un’invenzione last minute"

"La nostra è una civica presente da anni, non un’invenzione dell’ultimo momento". Così Massimiliano Bianchini, candidato di Progetto civico - Avanti con Ricci. L’ex assessore è in campo insieme con Piero Gismondi, Giovanna Capodarca, Andreina Castelli, Sofia Marchi e Stefano Servili. "La lista maceratese – spiega – è la più forte di tutta la regione, ed è espressione di un mondo civico molto radicato. È una squadra molto equilibrata, che va da Civitanova a Camerino". Pur non avendo il simbolo, la lista ha al suo interno anche una rappresentanza di Azione, che in provincia "è molto rappresentativa e conta su tantissimi giovani. Il nostro è un progetto politico che va avanti da anni, siamo molto ambiziosi: saremo determinanti alle prossime comunali di Macerata e Civitanova, perché a differenza di altri il nostro progetto non finisce il 29 settembre". Secondo Bianchini, "la partita è apertissima. Lasciamo perdere i sondaggi mezzi finti che circolano: sono convinto che Ricci prevarrà perché ha lo spunto del leader che sarà decisivo nelle ultime settimane. Anche in Umbria eravamo sotto, ma abbiamo vinto di quattro punti. Le preferenze che Ricci ha preso nelle Marche alle Europee non le ha prese mai nessuno". Bianchini aggiunge che "nella nostra provincia la differenza la faremo noi, siamo la lista più pericolosa perché mettiamo insieme civismo e politica. Siamo i favoriti in provincia per far eleggere un consigliere. Basti pensare alle firme: ne abbiamo raccolte quasi 600 quando ne servivano 350". A Macerata sarà una sfida a colpi di preferenze nel centrosinistra con (tra gli altri) l’ex sindaco Romano Carancini e l’ex vicesindaca Stefania Monteverde. "Mi auguro che tutti abbiano un risultato positivo, ma storicamente a Macerata sono sempre andato fortissimo. Però la mia è una candidatura provinciale, non solo legata al capoluogo". Tra le priorità della lista, "grande attenzione alle attività culturali, alla povertà (è dilagante nelle Marche), al terzo settore e alle case popolari, ambito di cui mi sono occupato da presidente dell’Erap. Vanno migliorate tantissime cose, a partire dalle manutenzioni: la Regione non investe da anni, la situazione è delicata e crescono le liste d’attesa".