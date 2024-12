Bianco Natale in montagna. Fino a mezzo metro di neve, si torna a sciare sui Sibillini

Bianco Natale. Se nel 2023 in questi giorni il clima era caldo e piuttosto secco, stavolta le feste saranno sicuramente più invernali. Ieri le aree montane si sono svegliate sotto la coltre, come a Frontignano dove la neve, nonostante il forte vento, è arrivata a 50-60 centimetri. Forte nevicata anche a Visso. A Monte Cavallo sono stati registrati 30 centimetri, circa 25 a Castelsantangelo. Neve anche a Camerino, San Ginesio, Sarnano e nelle frazioni di Muccia. I paesaggi imbiancati hanno reso l’atmosfera ancora più natalizia.

Di contro, non sono mancati disagi, con mezzi e operai in azione e vigili del fuoco. Ieri, viste le condizioni meteo, impianti e rifugi sono rimasti chiusi. "Nonostante il vento – spiega Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski – sono scesi circa 30 centimetri di neve in entrambe le stazioni". Oggi apriranno; per la Vigilia quindi a Bolognola è stata confermata l’apertura di Pintura 1, Pintura 2, Castelmanardo e tappeto Scoiattolo. Confermata anche l’apertura delle due seggiovie di Frontignano, Saliere e Belvedere, e del rifugio. Il giorno di Natale tutte e due le stazioni resteranno chiuse, mentre da Santo Stefano saranno operative tutti i giorni.

"Si profila una stagione "normale", invernale – prosegue Cangiotti –, non accadeva da tempo. Domenica c’è stata molta gente. Non sono stati registrati problemi di viabilità, anche grazie al supporto degli agenti della polizia locale dei Monti Azzurri. Era prevista anche una navetta da Fiastra. Sia agenti che navetta torneranno per Santo Stefano, Capodanno". Chiusi per maltempo ieri e oggi gli impianti sul Monte Prata, a Castelsantangelo, che hanno riaperto i battenti con il tappeto gratuito domenica, dopo otto anni di stop dal terremoto 2016. "In queste ore vedremo se aprire per Natale e Santo Stefano – afferma il gestore Marco Finori –. Da venerdì contiamo di aprire tutti gli impianti a pieno regime".

"Viste le condizioni meteo, oggi gli impianti non apriranno – spiegano da Sarnano Neve per il comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena –. L’apertura ufficiale sarà a Santo Stefano. In base alle condizioni delle piste, vedremo se riaprire anche prima".