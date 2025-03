Biblioexpress a rischio chiusura. L’allarme dell’associazione Civitasvolta

"L’amministrazione comunale sembra avere l’intenzione di chiudere la Biblioexpress, la storica biblioteca sulla spiaggia che dal 2010 rappresenta un punto di riferimento per la cultura, ospitando oltre 10mila volumi". Lancia l’allarme Civitasvolta, associazione che si occupa del servizio che, per la sua unicità, ha avuto anche la ribalta della stampa nazionale. E per difendere il progetto, lancia una raccolta di firme.

La motivazione ufficiale riguarda una presunta irregolarità nella struttura: un lato del casotto in legno sarebbe più corto di 50 centimetri rispetto ai parametri stabiliti. "Per questo – fa sapere Civitasvolta – l’amministrazione ha di recente vietato l’uso del magazzino annesso alla Biblioexpress, nonostante i lavori fossero stati supervisionati e approvati da tecnici in contatto con l’amministrazione stessa. Fatalità, questo atto arriva dopo i ricorsi al Tar da noi intrapresi per contrastare la cementificazione del demanio pubblico". Il riferimento è ai procedimenti sulle procedure adottate nel rilascio delle autorizzazioni al vicino Surf Club e alla realizzazione dei campi padel sulla spiaggia sud. "In aggiunta – osserva Civitasvolta – una persona interessata alla cementificazione della spiaggia sta cercando di sollevare dubbi sulla gestione e l’efficacia del progetto Biblioexpress, senza però prestare attenzione alle modalità procedurali, e a tal riguardo stiamo valutando anche azioni legali".

Per Civitasvolta la vicenda solleva anche "interrogativi su come la burocrazia possa ostacolare iniziative culturali gratuite, ambientali, pubbliche e pertanto chiediamo alla cittadinanza di supportarci con una visita alla Biblioexpress, mettendo una firma sul registro dedicato".