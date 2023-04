Biblioexpress, dopo il vetro rotto danni alla telecamera

Non solo il vetro del frigo book, luogo di scambio gratuito di libri, è stato rotto da vandali. Alla Biblioexpress sul lungomare sud hanno tagliato anche i fili della telecamera e portato via un’antenna. L’associazione Civita svolta, che gestisce la struttura e il servizio, ha sporto denuncia per il primo danneggiamento e adesso si presenterà in caserma per l’integrazione del secondo danno subito. "Speriamo – commentano i responsabili dell’associazione – che gli antieroi si siano fatti riprendere perché agiscono in pieno giorno, intorno alle 13, come per l’attacco vandalico al frigo book. Più insistono più saremo determinati perché la cultura rende liberi".