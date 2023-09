Biblioteca Ascariana di Cingoli, contributi per acquistare libri

Il Comune di Cingoli si è aggiudicato anche per quest’anno il contributo di 8.464 euro (corrispondente all’importo massimo erogato per ogni singolo ente) destinato alla civica biblioteca Ascariana per l’acquisto di libri, come previsto dal bando del Ministero per la cultura, che ha emesso il provvedimento destinato al sostegno delle biblioteche e dell’editoria libraria. Ecco dunque una nuova e importante opportunità per accrescere ulteriormente la già ricca dotazione del patrimonio librario dell’Ascariana, stimato di rilevante pregio per quantità (consistente in oltre 40.000 volumi) qualità e rarità: saranno effettuati mirati acquisti per le numerose e diverse sezioni, garantendo quindi una maggiore e ancor più varia offerta per l’utenza. "Anche quest’anno, come già in quello precedente – sottolinea con soddisfazione Martina Coppari (nella foto), assessora municipale alla cultura –, la nostra biblioteca comunale Ascariana è stata una delle strutture partecipanti con successo al bando, ottenendo la cospicua somma finalizzata ad acquisti che verranno eseguiti nelle librerie del territorio".

Gianfilippo Centanni