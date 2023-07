Biblioteca comunale al riordino: investimento da 10mila euro

Via libera al progetto per riordino, collocazione e catalogazione del patrimonio della biblioteca comunale. Un piano del valore complessivo di 10mila euro per il quale il Comune di Morrovalle ha ottenuto un contributo della metà della spesa da parte della Regione. "Il nostro progetto, realizzato con la preziosa collaborazione dell’Archeoclub e in particolare della presidente Nazzarena Acquaroli Cerone, è incentrato sulla valorizzazione della biblioteca e in particolare sulla catalogazione dei libri all’interno del sistema bibliotecario nazionale Sebina – spiega Valentina Salvucci, consigliere comunale con delega alla cultura –. Già da diversi anni facciamo parte del Sistema bibliotecario delle Marche ma in precedenza non si era mai effettuato il collegamento tra la nostra biblioteca e il sistema stesso proprio perché mancava la catalogazione dei volumi. Con questo progetto riusciremo a far partire questo iter, che sarà sufficiente per catalogare non tutto ma una buonissima parte del patrimonio librario che abbiamo e che si compone di oltre 10mila volumi".

d. p.