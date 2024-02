Biblioteca: due giovani coinvolti nella gestione dei beni librari

Università di Macerata, Comune e Regione Marche avviano i tirocini di inclusione sociale, "Tis", nelle sedi bibliotecarie dell’ateneo. Rappresentato da Laura Vagni, il sistema bibliotecario ha avviato il percorso finalizzato all’inclusione di due giovani con bisogni educativi speciali. Con il supporto delle tutor Marta Di Ruscio e Beatrice Mancia, coordinate dalla responsabile Clementina Fraticelli, i ragazzi coinvolti effettueranno attività correlate all’organizzazione e alla gestione dei beni librari.

I tirocini di inclusione sociale sono occasioni privilegiate per dar forma a processi di orientamento, formazione e inserimento e reinserimento delle persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari. "L’esperienza - ci dice Noemi Del Bianco, delegata per i servizi inclusivi dell’ateneo - sarà occasione per valorizzare le buone pratiche promosse dall’Università di Macerata in chiave inclusiva".

Il rettore John McCourt ribadisce: "Questa iniziativa conferma il valore inclusivo del nostro ateneo per gli studenti e le studentesse che lo frequentano, ma anche per le famiglie e per l’intero territorio di riferimento". L’esperienza sarà valorizzata in ambito internazionale, attraverso il progetto "In-Work: inclusive communities at work", sotto la responsabilità scientifica della prorettrice, professoressa Catia Giaconi.