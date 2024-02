Biblioteca, lavori lunghi e costosi

"La relazione tecnica sulla biblioteca comunale conferma che la struttura, allo stato attuale, risulta pressoché priva di ogni presidio antincendio". A dirlo è il Comune di Potenza Picena, guidato dal sindaco Noemi Tartabini, che ieri ha illustrato alcune novità sulla vicenda della biblioteca di via Trento, chiusa a fine dicembre per via dei problemi emersi nella storica sede, generando presto il malcontento di diversi cittadini. "La conformazione dell’edificio è problematica – aggiunge l’Amministrazione comunale –. E sono diversi gli interventi che vanno garantiti per la messa a norma: tra questi la ripartizione con le porte tagliafuoco sia degli archivi che dei depositi, il rifacimento degli impianti elettrici, l’installazione dell’impianto idrico a idranti, l’eliminazione dei gradini esterni alla porta di accesso tramite una rampa con maniglioni antipanico".

Per questo, il Comune fa sapere che l’intervento sarà costoso e soprattutto ci vorrà pure diverso tempo per realizzarlo. "Si tratta di soluzioni che richiedono lo stanziamento di decine di migliaia di euro – sottolinea ancora l’ente -, con la sottomissione ai vigili del fuoco di uno specifico progetto. Inoltre, la biblioteca è ubicata in un’ala di un’ex convento francescano del tredicesimo secolo, sottoposto a tutela, e qualsiasi intervento dovrà essere approvato dalla Soprintendenza". Mentre per quanto riguarda la parte strutturale: "Non ci sono problemi sulla parte statica dell’edificio, il quale nel complesso non è inagibile – conclude il Comune –. E vista l’ingente cifra e i relativi tempi di realizzazione degli interventi, l’Amministrazione sta completando l’iter per il trasferimento nei locali in via dello Sport".

Ma subito sono arrivate le polemiche di Francesco Cingolani, che nelle scorse settimane ha lanciato online una petizione (firmata da oltre mille cittadini) per chiedere la riapertura immediata della biblioteca. "Lo scandalo non ha fine – dice Cingolani –. L’Amministrazione continua a inciampare vergognosamente con la vicenda della biblioteca, perché una delle due relazioni dice che non ci sono problemi strutturali, né di agibilità. L’impianto antincendio non è affatto una novità, lo si sapeva da anni, quindi perché chiudere la biblioteca ora? E perché in tutti questi anni non si è fatto nulla? E poi: perché il Comune non organizza un’assemblea pubblica per parlare di questo tema che tanto interessa la cittadinanza? La vergogna non ha fine".