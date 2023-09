Biblioteca, occasione di studio e incontro

I libri ci sono, e anche tanti, i sorrisi e la simpatia pure non mancano: insomma tutto è pronto per l’iniziativa di oggi al Villaggio delle Ginestre per la presentazione della nuova biblioteca allestita nei locali del centro di riabilitazione attualmente diretto da suor Barbara Brunalli. "Un’occasione di studio ed anche di socializzazione che vogliamo dare non solo alle nostre ospiti ma anche alla città visto che lo spazio sarà aperto a tutti" osserva la direttrice suor Barbara ricordando che la biblioteca nasce, con la collaborazione del Centro nazionale di studi leopardiani guidato da Fabio Corvatta, grazie a una serie di donazioni. Alle ore 17.30 il progetto sarà presentato dal presidente del Cnsl Fabio Corvatta, l’ex rettore di Unimc Francesco Adornato, il priore dei Silvestrini di Fabriano don Vincenzo Bracci, il presidente nazionale degli agenti Siae Massimiliano Morico, l’imprenditore Michele Casali, l’assessora comunale alle Culture Rita Soccio. Il 30, con inizio alle 10.30 nella sala Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ci sarà una conferenza di Andrea Marinelli su "San Silvestro Guzzolini in atto di ricevere l’Eucarestia dalla Vergine. Spunti e riflessioni a partire dallo studio, sull’opera e il contesto". Studio che ha avuto come protagonista quel Roberto Anconetani la cui famiglia ha donato i volumi posseduti al Villaggio delle Ginestre e al Cnsl. Non mancheranno gli intermezzi musicali della Scuola di Musica "Gigli".

Antonio Tubaldi