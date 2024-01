Biblioteca, protesta al Pincio. Il sindaco: la riapriremo a breve

"Possiamo assicurare, senza esitazioni, che il servizio della biblioteca non solo sarà a breve riattivato, ma, stiamo lavorando per potenziarlo e ampliarlo con nuovi spazi in centro storico già progettati e finanziati". Con queste parole l’Amministrazione di Potenza Picena, capitanata dal sindaco Noemi Tartabini (nella foto), passa alla difensiva e torna a esprimersi sulla chiusura della biblioteca comunale, scattata a fine dicembre, per via di alcuni problemi strutturali emersi nella sede storica in via Trento. Non a caso stamattina, alle 11, ci sarà una manifestazione di protesta organizzata da diversi residenti al Pincio, che chiederanno così la riapertura della biblioteca. E già la situazione si prospetta incandescente. Ma intanto, ieri, il Comune di Potenza Picena ha voluto assicurare in un comunicato che "l’obiettivo è di riaprire al più presto la biblioteca, per tornare a garantire quel presidio di sapere e cultura che rappresenta per la nostra comunità. Tuttavia – sottolinea l’Amministrazione –, non possiamo ignorare i problemi di sicurezza che lo stabile di via Trento presenta rispetto alla destinazione d’uso specifico della biblioteca. Siamo costretti a prendere una decisione impopolare, seppur temporanea, per salvaguardare l’incolumità dei fruitori e dei gestori". Allo stesso tempo, però, il Comune ha aggiunto: "Appena il tecnico, incaricato di analizzare nel dettaglio lo stato dell’edificio, ci consegnerà la sua relazione, frutto dei sopralluoghi e degli approfondimenti effettuati, riusciremo a dare risposte più precise. Solo con una sede idonea è possibile riattivare la gestione del servizio". Ora, rimane da capire se alla manifestazione di oggi presenzierà o no il sindaco. Invece, è certa la partecipazione di alcuni partiti dell’opposizione. E sempre ieri si sono riaccese le polemiche di Francesco Cingolani, presidente dell’associazione Villae, nonché uno dei 14 organizzatori della protesta: "’A breve riaprirà la biblioteca’, così dicono – è l’affondo di Cingolani –. Però definiamo ‘a breve’, visto che nel 2021 il Comune diceva a breve che si sarebbe riaperta Villa Buonaccorsi. Sempre il sindaco, a gennaio 2023 aveva dichiarato che i giardini della villa sarebbero stati aperti a breve. È facile, troppo, invocare la sicurezza per nascondere l’incapacità di un’Amministrazione. Inoltre non si è capito: nessuno della giunta si presenterà per incontrare i cittadini?".

Giorgio Giannaccini