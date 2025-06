Biblioteca Zavatti accanto alle donne

La biblioteca comunale Zavatti di Civitanova aderisce al progetto ‘I Rifugi’, ideato della casa editrice Settenove di Cagli e realizzato con la collaborazione di Percorso Donna Aps ed Emme Promozione per supportare le donne vittime di violenza. In termini pratici questo permetterebbe alla Biblioteca Zavatti di diventare rifugio, ovvero un presidio culturale e sociale in grado di offrire un primo supporto orientativo alle persone in difficoltà che dovessero frequentare la biblioteca.

L’adesione al progetto prevede: tre incontri di formazione online specifica per preparare il personale bibliotecario sulla violenza di genere; la donazione di un libro da parte di Settenove alla Casa rifugio più vicina alla Biblioteca; supporto nell’inserimento della Biblioteca nella rete antiviolenza territoriale attraverso il contatto e la mediazione con i Centri antiviolenza del territorio che verranno invitati ad inviare il loro materiale informativo presso la libreria-biblioteca; una newsletter bimestrale sulle questioni di genere; due incontri all’anno di scambio e confronto tra le librerie e biblioteche rifugio, Settenove e Percorso Donna Aps; creazione di un kit per essere riconoscibili come libreria/biblioteca aderente a ‘I Rifugi’.