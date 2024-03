Bicentenario della nascita di Bartolini: serata speciale con l’oboista Di Rosa

Sarà una serata speciale, quella di sabato al teatro Durastante, quando, insieme alla banda di Monte San Giusto, si esibirà in concerto il maestro Francesco Di Rosa. Considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti del panorama internazionale, Di Rosa ricopre attualmente il ruolo di primo oboe solista nell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per ricordare i duecento anni dalla nascita del baritono sangiustese Ottavio Bartolini, al quale è intitolata la banda del paese. PrevistI, per questo, gli interventi del professore Andrea Foresi e del maestro Renzo Stizza, autori del libro "A lustro e decoro del nostro paese" che racconta, appunto, la storia del corpo bandistico di Monte San Giusto. La serata è organizzata dal comitato "Gli amici di Guido" e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Monte San Giusto. L’ingresso alla serata è libero. "Per volontà dei promotori, sarà possibile effettuare offerte da devolvere alla comunità di recupero di San Patrignano.