Bici e fronte turismo. Ecco la convenzione tra Comune e Federazione

È stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Camerino e la Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regione Marche per l’adesione al progetto "Bike Hospitality". I cicloturisti potranno usufruire di vantaggi nelle attività ricettive e commerciali di Camerino, accedendo al sito internet www.bikehospitalty.it o scaricando l’App "BIKE Hospitality" per trovare gli itinerari di Camerino e le strutture della città che aderiscono al progetto. La firma della convenzione è stata apposta dal sindaco Roberto Lucarelli e dal presidente del Comitato regionale Federazione Ciclistica Italiana, Lino Secchi, alla presenza dell’assessore allo Sport e al Turismo, Silvia Piscini, del vicepresidente del Consiglio comunale, Gianni Fedeli, e del presidente del Comitato Federazione Ciclistica Italiana provinciale di Macerata, Carlo Pasqualini, referente del progetto "Bike Hospitality". Sono stati inoltre consegnati al Comune i cartelli che verranno apposti insieme all’indicazione di ingresso in città, con la dicitura: "Questo Comune promuove l’uso della bicicletta".