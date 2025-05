Bici elettrica rubata e distrutta: "Era il sogno di mio figlio 16enne"

Un grave episodio di furto e vandalismo ha colpito martedì sera un giovane di Recanati, M.G., di 16 anni. Il ragazzo ha visto andare in fumo il sogno di possedere una bicicletta elettrica, acquistata con sacrificio e ancora in fase di pagamento a rate, del valore di 1.800 euro. Il furto è avvenuto tra le 18.45 e le 20 in via Vinciguerra, davanti all’autoscuola che lui frequenta per conseguire il patentino per il 125. Convinto della brevità della lezione e della presenza di passanti, il ragazzo aveva lasciato la bici incustodita e senza lucchetto davanti alla vetrina della sede. Al termine della lezione, però, la bici era scomparsa. La denuncia è stata presentata il giorno successivo ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. I filmati mostrano una figura incappucciata, alta e snella, che si avvicina rapidamente al mezzo per poi allontanarsene con la stessa rapidità. Dopo ore di ricerche e numerosi appelli lanciati sui social, la bicicletta è stata ritrovata ieri pomeriggio in un’area incolta dietro al cimitero comunale, nei pressi del Luna Park. Tuttavia, il mezzo è stato gravemente danneggiato: i fili del motore elettrico sono stati tagliati, le gomme bucate e gli adesivi rimossi. Secondo le prime ipotesi, i ladri avrebbero cercato di asportare la batteria, senza riuscirci. "Era tutto per lui" ha raccontato con amarezza il padre Cristian, sottolineando le difficoltà economiche della famiglia residente nel centro storico della città. Ora il giovane spera almeno di poter riparare il mezzo per tornare a utilizzarlo.