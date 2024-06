In bici in superstrada, scatta la multa: il video

Macerata, 16 giugno 2024 – In sella alla sua bici, pedalava in superstrada (video) tra Montecosaro e Morrovalle. E’ successo questa mattina a mezzogiorno. L’uomo si stava dirigendo dalla costa verso l’entroterra lungo la statale 77 Val di Chienti, pedalando su una bicicletta. Ma quel mezzo, che non può circolare in superstrada per motivi di sicurezza, ha attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio, e in parecchi hanno allertato la Polstrada per segnalare il fatto. Una pattuglia è subito intervenuta e ha fatto uscire il ciclista al primo svincolo utile, prima che potesse farsi male. Per lui è scattata una multa.

In sella a una bici lungo la statale 77 Val di Chienti tra Montecosaro e Morrovalle (foto frame del video)

Purtroppo non è la prima volta che lungo la superstrada si avventurano mezzi non autorizzati, come biciclette e persino monopattini, condotti da soggetti incuranti delle regole e anche dell’incolumità personale.