Bicicletta e mobilità sostenibile con "La Pedalata dei Santi"

Dopo il successo del festival "Primavera in Bici", l’assessorato alla Mobilità Sostenibile di Civitanova, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e Civitanova Green Life, è pronto a chiudere l’anno con "La Pedalata dei Santi", un nuovo evento dedicato alla promozione della bicicletta e della mobilità sostenibile, che si terrà domani. L’iniziativa si inserisce all’interno della Festa della Bandiera Gialla e partirà dal Varco sul Mare alle 9, per raggiungere il santuario di Santa Maria Apparente alle 11, dove seguirà la celebrazione della messa.

Durante la cerimonia si invocherà la protezione della Madonna per tutti i ciclisti, in una giornata che coniuga il valore dello sport e della fede. "Con questo evento coroniamo un anno di attività focalizzate sulla sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e sull’uso della bicicletta come mezzo ecologico – ha detto l’assessore Roberta Belletti –. Dopo il successo di "Primavera in Bici", infatti, abbiamo voluto proseguire il nostro impegno con un evento che ancora una volta vede cittadini e ciclisti protagonisti. Ringrazio il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e l’associazione Civitanova Green Life la cui collaborazione è stata fondamentale e ha dimostrato quanto il lavoro di squadra tra istituzioni e associazioni sia un valore per la nostra città". La pedalata è aperta a tutti, famiglie, appassionati e curiosi, per una giornata che celebra anche l’importanza del rispetto dell’ambiente e della salute. È possibile noleggiare le bici prenotandole al numero 339/8172808 entro le 12 di oggi.