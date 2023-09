Biciplan a Porto Recanati: dubbi da fugare su vantaggi e costi

"Riteniamo che il biciplan stravolga completamene l’assetto viario della città e della zona nord". Lo afferma il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, formato dai consiglieri comunali Rosalba Ubaldi (foto) e Angelica Sabbatini, che si esprime sul nuovo piano di mobilità ciclistica di Porto Recanati tramite un’interrogazione rivolta al sindaco Andrea Michelini. E ciò fa seguito al malcontento palesato negli ultimi giorni dai commercianti del centro, che hanno interessato la Confartigianato e a breve seguirà un incontro pubblico con l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti.

"Da un esame sommario, il numero dei parcheggi che verranno soppressi sono superiori a quelli attivabili - scrive Centrodestra Unito -. E tutta la popolazione ma soprattutto le attività turistiche e produttive saranno pesantemente interessate dalla nuova programmazione viaria. Riteniamo che non sia stata effettuata una adeguata e capillare informazione sul progetto. Si ha l’impressione che si volesse far trovare la città di fronte al fatto compiuto – aggiunge ancora l’opposizione -, facendo una pubblica assemblea in un giorno in cui tutti gli operatori commerciali e turistici erano certamente impegnati nelle loro attività. Crediamo poi che si tratti di un vero piano urbanistico particolareggiato, per il quale siano necessari la Vas (Valutazione ambientale strategica) e i passaggi di adozione, osservazioni e approvazione da parte del Consiglio comunale". Per questo motivo, i consiglieri Ubaldi e Sabbatini chiedono al primo cittadino portorecanatese, "se il biciplan ha avuto i pareri della Polizia locale, della Provincia e delle associazioni di categoria e se la copia cartacea verrà messa in visione ai consiglieri comunali e a tutta la cittadinanza. Poi, se è stato calcolato il costo per la realizzazione del progetto, anche per stralci".