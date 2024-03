Biciplan, bufera sul consiglio aperto

"L’Amministrazione ha rifiutato di convocare un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza sulla questione del biciplan. Ma non ci fermeremo qua e a siamo pronti a organizzare noi un’assemblea per ascoltare i residenti". A dirlo è Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, che commenta così il Consiglio comunale di lunedì pomeriggio, a Porto Recanati. Oltre all’approvazione del bilancio di previsione 2024, l’intera opposizione aveva presentato una mozione per chiedere una seduta straordinaria incentrata sul biciplan, con la possibilità di far intervenire la popolazione. Eppure, il sindaco Andrea Michelini ha comunicato che la maggioranza non è favore di tale ipotesi. "Michelini ci ha risposto che il regolamento prevede la possibilità di un Consiglio comunale aperto solo con il sì di almeno la metà dei consiglieri – aggiunge la Ubaldi –. Però, ha aggiunto che non è sua intenzione farlo perché aveva già svolto assemblee pubbliche sul biciplan. Inoltre ho rivolto diverse domande all’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, come il perché non siano stati realizzati gli interventi dichiarati un anno fa, tra cui la recinzione in Piazzetta delle erbe, l’intervento di bonifica del fosso della Vena e la riqualificazione dei sottopassi pedonali di via De Gasperi e via Loreto. Ma lui non ha dato nessuna risposta". Nel coro degli scontenti anche i consiglieri di minoranza di Porto Recanati 21-26, Maria Grazia Nalmodi (capogruppo) e Alessandro Rovazzani, che hanno abbandonato l’aula anzitempo. "L’Amministrazione ha paura del confronto con la popolazione, non accettando la proposta di un Consiglio comunale aperto – dicono Nalmodi e Rovazzani –. Adesso, ci è arrivata la documentazione sul progetto del biciplan e vedremo quali modifiche hanno previsto. Però rimane ancora in piedi l’idea di fare una raccolta firme per capire a quanti stia realmente bene il biciplan". Inoltre, la Nalmodi spiega per quale motivo ha lasciato la seduta in anticipo. "Mentre Rovazzani si rivolgeva al sindaco Michelini, quest’ultimo è uscito dall’aula – racconta lei -. Poi ho fatto un intervento all’indirizzo del vicesindaco Giuseppe Casali, e pure lui si è allontanato. Senza contare che sono stata interrotta più volte e, quando ho espresso perplessità sulla Casa degli Artisti, il capogruppo di maggioranza Francesco Quercetti mi ha risposto mettendomi in bocca parole mai dette. Quindi, abbiamo deciso di andarcene".