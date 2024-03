Biciplan e consiglio aperto: "Servivano altre firme"

Non c’è ancora una risposta da parte dell’Amministrazione comunale alla richiesta dei gruppi consiliari di minoranza di Porto Recanati (Civici per Porto Recanati, Centro Destra Unito, Porto Recanati 21/26) di utilizzare venerdì la sala consiliare, o in alternativa la Pinacoteca, per tenere un’assemblea pubblica sul progetto del biciplan che l’amministrazione Michelini intende avviare nei prossimi mesi per realizzare zone ciclabili nel centro cittadino. Un progetto che, per ora, divide pesantemente forze politiche, residenti e commercianti della cittadina marinara fra chi vede di buon occhio limitare l’ingombrante presenza di auto in centro e chi, invece, teme che possa portare solo disagi ai residenti e calo dell’attrattiva turistica-commerciale. Le minoranze sono sul piede di guerra, specie dopo che nell’ultimo consiglio è stata respinta la richiesta di aprire la seduta anche alla cittadinanza.

Una polemica che l’Amministrazione, guidata da Andrea Michelini, respinge, pronta, al mittente. "Non era possibile accogliere la richiesta – spiega il sindaco – in quanto era sottoscritta da una quota di consiglieri non corrispondente a quanto il regolamento dello stesso consiglio comunale prevede (e cioè la metà dei consiglieri, 8 su 16 mentre le firme erano 5, ndr). Vogliamo sottolineare come il nostro operato sia sempre stato contraddistinto da assoluta trasparenza e confronto con la cittadinanza. Per quanto riguarda il biciplan, ribadiamo che sono state molteplici le occasioni con cui l’Amministrazione si è relazionata con la cittadinanza e sono state ben due le assemblee pubbliche che si sono svolte: la prima nel Palazzo Comunale, dove il Piano viario è stato presentato ai nostri concittadini, e la seconda, all’Hotel Mondial, con i titolari delle attività produttive della nostra Città e una rappresentanza della loro associazione di categoria, la Confartigianato".

Oltre a queste, nella nota dell’Amministrazione si precisa che ci sono anche molti altri incontri con i comitati e i cittadini così come il dialogo con i commercianti non è mai venuto meno. "Non ricordiamo che consessi analoghi si siano svolti nei periodi in cui altre amministrazioni guidavano la città. È per questo – puntualizza il sindaco – ritengo che l’agire della mia giunta sia corretto, e dichiarare che la mia Amministrazione non sia propensa al confronto mi sembra una cosa totalmente destituita da ogni principio di verità".

Antonio Tubaldi