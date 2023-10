Biciplan e polemiche: "Trasparenza ignota alla maggioranza"

"La trasparenza è qualcosa di sconosciuto alla maggioranza". E’ l’ennesimo attacco del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, formato dai consiglieri comunali Rosalba Ubaldi (foto) e Angelica Sabbatini, nei confronti dell’amministrazione comunale di Porto Recanati. Nel mirino è tornata la questione del biciplan, soprattutto dopo l’assemblea di lunedì tra il Comune e gli abitanti del quartiere Santa Maria in Potenza. "Stanno continuano le riunioni con i quartieri sul nuovo piano di mobilità ciclistica, ma sono pubblicizzate poco e male, forse proprio allo scopo di evitare la presenza di ‘avversari’ – scrive Centrodestra Unito in un comunicato -. Inoltre ci sono state grandi frenate, per evitare di rispondere alle perplessità dei concittadini. Per la chiusura del corso Matteotti la risposta è stata: ‘stiamo esaminando’, ‘vedremo’, ‘i negozi ci guadagneranno’ ". E ancora, Ubaldi e Sabbatini parlano poi dell’incontro di qualche giorno fa tra l’amministrazione comunale e il Comitato Scossicci (composto dagli operatori balneari della zona nord). "Per la chiusura del lungomare Scarfiotti nel tratto tra l’O di Giotto e viale Sirio – aggiungono -, le risposte date agli operatori turistici sono state ‘vedremo di fare un senso unico, per i parcheggi vedremo’ . Con tutti i quartieri oltre un’ora di spiegazioni sulla filosofia del biciplan, senza alcuna soluzione per chi dovrà arrivare al centro in auto e trovare parcheggio più difficilmente del solito, dato che diminuiranno. Con i quartieri più periferici come Santa Maria in Potenza, che non beneficiano neanche dei posti gialli, nessuna risposta concreta al problema – osservano ancora -, così come sulla manutenzione dei fossi. La solita trasparenza dichiarata e di facciata, ma assolutamente non concreta. E’ stato comunicato qualcosa al quartiere? No, loro parlano di biciplan e basta!".