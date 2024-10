Biciplan e senso di marcia invertito. Ora il Comune apre al confronto

"Nonostante le ripetute richieste del nostro comitato di quartiere, l’amministrazione di Porto Recanati non ha voluto ascoltare i residenti sul biciplan: sono tutti contrari a invertire il senso di marcia lungo via Pastrengo, via Castelnuovo e via Rosselli. Tale modifica creerebbe solo file di auto e grossi disagi per la viabilità". A dirlo è l’avvocato Cristiana Mataloni (nella foto), presidente del comitato di quartiere Castennou, che non è per nulla contenta delle ultime novità riguardo al piano della mobilità ciclistica elaborato dal Comune. Pochi giorni fa, infatti, erano stati i gruppi d’opposizione a illustrare gli ultimi cambiamenti che sono stati ufficializzati nelle tavole appena aggiornate del biciplan. Ora lei fa diverse obiezioni. "Il comitato si era fatto portavoce con il sindaco Michelini delle opinioni emerse nella riunione avvenuta con i residenti – racconta –, durante la quale è stata espressa chiaramente contrarietà a queste modifiche. Ed è stato brutto scoprire sui giornali che le nostre preoccupazioni non siano state considerate, e ancor più che nessuna comunicazione ci sia stata fornita dall’amministrazione. Nello specifico – osserva ancora -, il biciplan prevede di cambiare il senso unico di marcia in via Pastrengo, che non sarà più un’entrata del paese ma una strada solamente per uscire dal centro. E anche in via Castelnuovo e via Rosselli sarà invertito il senso di marcia, ed entrambe diventeranno delle strade di accesso a nord del paese. Tuttavia, secondo diversi residenti del quartiere, ciò rischia di creare e rallentare il traffico all’altezza dell’incrocio con piazza Brancondi". Intanto, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che è intenzionata a organizzare un’assemblea pubblica con i residenti del quartiere, dove interverrà l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti. "Giovedì pomeriggio mi ha telefonato e gentilmente si è reso disponibile per questo confronto – riprende Mataloni –. Non ha nemmeno escluso che, se venisse fuori motivazioni valide, potrebbe prendere in considerazioni l’ipotesi di non cambiare più il senso di marcia in quelle tre vie. Un’altra richiesta del comitato sarà quella di attivare il varco elettronico della ztl presente in via Pastrengo anche durante l’isola pedonale della domenica, visto che tanti automobilisti passano lo stesso spostando la transenna".

Giorgio Giannaccini