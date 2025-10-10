"Biciplan, la giunta scarica le colpe"

"Sul biciplan l’assessore Riccetti ha scaricato la colpa sull’ex funzionario Iualè. E dire che è proprio l’amministrazione comunale ad accusarci spesso di attaccare gli uffici. Ma riteniamo che su un progetto così importante la giunta avrebbe dovuto vigilare, invece è l’ennesimo fallimento". A dirlo è il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, formato dai consiglieri comunali Maria Grazia Nalmodi (nella foto) e Alessandro Rovazzani (nella foto), che attacca l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti. Quest’ultimo aveva affermato l’altro giorno che il biciplan sarà riproposto in consiglio comunale perché il precedente funzionario all’urbanistica, Patrizia Iualè, aveva commesso "un vizio formale", tanto da non richiedere alla Provincia la verifica preliminare alla valutazione ambientale strategica per il nuovo piano della mobilità ciclabile. "Riccetti ha messo le mani avanti con le sue recenti dichiarazioni, sapendo di aver fatto un errore – dice il consigliere Rovazzani -. Ma dato che il biciplan è il loro cavallo di battaglia, sarebbe stato opportuno fare valutazioni in un incontro tra il progettista, il funzionario all’urbanistica e l’amministrazione comunale. Come sempre la giunta vive alla giornata: anche il progetto di rigenerazione urbana redatto insieme al Comune di Monte San Giusto e quello presentato per la lotta al caporalato non hanno avuto alcun seguito. In questi quattro anni – rincara la dose - hanno prima demansionato lo storico funzionario dell’ufficio tecnico Daniele Re e dopo hanno cambiato molti responsabili degli uffici, ed ecco i risultati. Non solo: nel biciplan è stata prevista un’isola pedonale h24 per tutto l’anno a Scossicci, lungo una strada provinciale e senza autorizzazione: non ne capisco il senso. Hanno sottovalutato il problema, quando in realtà andava approfondito". A unirsi al coro della critiche c’è pure la consigliera Nalmodi. "La giunta non si prende mai le proprie responsabilità – osserva -. L’opposizione aveva già spiegato mesi fa il vizio procedurale che riguardava il biciplan, tuttavia la giunta non vuole collaborare con le minoranze. Noi non vogliamo fare i dispetti a nessuno, in quanto le opere realizzate e i servizi sono rivolti alla cittadinanza. Inoltre avevamo aperto una petizione e raccolto oltre 3600 firme di cittadini che non volevano il biciplan, tra cui ben 1.800 residenti. Spero che venga rivisto il progetto e siano risolti i tanti problemi di viabilità".