Biciplan, l’opposizione tira dritto. Una petizione contro il progetto

"Ormai è deciso, andremo avanti e presenteremo una petizione contro il biciplan. Quindi, come gruppi d’opposizione, ci incontreremo tra noi dopo Pasqua per capire se aprire una semplice raccolta firme, oppure se farne una indirizzata proprio per chiedere un referendum consultivo sulla questione". A svelarlo è il consigliere comunale Alessandro Rovazzani del gruppo di minoranza "Porto Recanati 21-26". Ed è lui a tracciare il punto dopo l’assemblea svolta nei giorni scorsi, a Palazzo Volpini, nella quale molti cittadini si sono detti contrari al nuovo piano della mobilità ciclabile, presentato mesi fa dall’Amministrazione comunale. Infatti, in accordo con gli altri due gruppi d’opposizione "Centrodestra Unito" e "Civici per Porto Recanati", è stato deciso a margine dell’incontro di procedere con una petizione che raccolga le firme dei cittadini non favorevoli al biciplan.

"Assieme agli altri membri della minoranza abbiamo stabilito di incontrarci dopo la festività di Pasqua – racconta Rovazzani –, in primis per studiare con quali modalità mettere in piedi la raccolta firme. E soprattutto c’è da valutare se aprire una petizione specifica per chiedere un referendum consultivo in merito al progetto, che nel caso ha criteri ben precisi e dobbiamo studiarli bene. Sennò un’altra idea è di mettere in piedi una raccolta firme classica – osserva ancora -, che avrà in realtà un valore simbolico per far comprendere alla giunta cosa ne pensa realmente la cittadinanza sul biciplan. Non a caso, diversi negozianti si sono offerti di darci un mano a raccogliere le firme all’interno dei loro negozi".

Inoltre, il consigliere di Porto Recanati 21-26 ha qualcosa da rimproverare verso la maggioranza. "Pochi anni fa, quando era sindaco Roberto Mozzicafreddo, bastò una semplice assemblea pubblica dove la popolazione si espresse contro la vendita dell’ex cinema Kursaal, per far tornare il primo cittadino sui suoi passi – riprende Rovazzani –. All’epoca, tra l’opposizione, c’erano alcuni membri dell’attuale giunta. Tuttavia, loro si stanno comportando oggi in modo ben diverso rispetto al passato. E anzi, mi sembra assurdo che non abbiano ancora cambiato idea".