"Biciplan, regole aggirate. Come con Ricci in Comune"

"Abbiamo una giunta arrogante, e lo è ancor di più l’assessore Riccetti. Sul biciplan avevo già detto che è quella delibera andava annullata, perché mancava lo screening con la valutazione ambientale strategica. Ma loro aggirano sempre le regole, come hanno fatto in campagna elettorale ospitando Ricci in municipio". Anche Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, passa all’attacco dopo che nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti aveva affermato che il biciplan dovrà essere riproposto in consiglio comunale.

Nello specifico, Riccetti ha spiegato che il precedente funzionario all’urbanistica, Patrizia Iualè, aveva commesso "un vizio formale" sul nuovo piano di mobilità ciclabile, non richiedendo alla Provincia la verifica preliminare alla Vas. "All’epoca era stata approvata una delibera sul biciplan in base a una legge della Regione Toscana, che riteneva non necessaria la richiesta di screening a Vas da mandare alla Provincia – dichiara Ubaldi –. Fin da subito avevo sollecitato l’amministrazione ad annullare l’atto e correggerlo, perché illegittimo. E alla fine così è stato. Non è tutto: nel biciplan è stata prevista un’isola pedonale h24 sul lungomare Scarfiotti a Scossicci, che è una strada provinciale. Ma la giunta non si è premurata di chiedere l’autorizzazione alla Provincia per chiuderla al traffico. Lo dico perché mesi fa avevo scritto alla Provincia, che mi ha poi risposto dicendo di non saper nulla al riguardo".

Al contempo sono diverse le perplessità sul piano di mobilità ciclabile. "Spezzare corso Matteotti in due tronconi a senso unico per fare spazio alle bici è una cosa folle – riprende Ubaldi –. Non si tiene conto delle esigenze delle persone con problemi motori, dei residenti e dei commercianti. Le mie riserve sul piano rimangono. Ora mi auguro che con un po’ di buonsenso il biciplan venga modificato. Comunque – sottolinea ancora –, la giunta continua ad aggirare le regole: in piena campagna elettorale hanno ospitato a Palazzo Volpini il candidato alle regionali del centrosinistra Matteo Ricci, pubblicando delle foto sul profilo istituzionale Facebook del sindaco Andrea Michelini. Ma essendo una pubblica amministrazione, non era possibile farlo, per via delle norme sulla par condicio. Ho evitato di denunciare la situazione all’ente preposto, altrimenti sarebbe arrivata una multa da mezzo milione di euro a carico del Comune e quindi alla fine l’avrebbero pagata i cittadini".

Giorgio Giannaccini