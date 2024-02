Biciplan, spunta l’ipotesi del referendum consultivo

"Il biciplan non era un punto previsto nel programma elettorale della maggioranza, allora il sindaco Andrea Michelini organizzi un referendum consultivo per vedere se la popolazione è a favore del progetto". È questo l’appello che l’ex consigliere comunale Michele Bianchi, ora portavoce del gruppo politico Alternativa Civica, rivolge ora all’Amministrazione di Porto Recanati. Con le sue parole, Bianchi si esprime sulla vicenda del nuovo piano della mobilità ciclabile, che finora ha sollevato diverse polemiche da parte dei negozianti e dell’opposizione. "Una maggioranza ha il compito di dare attuazione al programma amministrativo con cui si è presentato alle elezioni – afferma Bianchi –. Ci sono tuttavia scelte che maturano in corso d’opera e a volte sono così determinanti e impattanti, sulla vita dei propri concittadini, da risultare vere e proprie svolte epocali. Una di queste è sicuramente l’adozione biciplan, fermamente voluta dall’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, da sempre incline a implementare l’uso della bicicletta in città. Tale progetto, che oramai sembra prossimo alla sua fase esecutiva, comporterà uno stravolgimento del traffico delle auto, escludendolo quasi totalmente dal centro".

In tutto ciò, l’esponente di Alternativa Civica aggiunge ancora: "Erano queste le intenzioni palesate nel programma dell’attuale maggioranza? Diremmo proprio di no - riprende l’ex consigliere comunale -. Aldilà della proposta di installare rastrelliere nelle zone nevralgiche della città e di tenere aperto il dialogo con i comuni limitrofi per trovare la giusta soluzione alle piste ciclabili, non si fa mai menzione al biciplan".

Ed ecco, quindi, la proposta di Bianchi: "Che cosa dovrebbe fare un buon amministratore in questi casi? Procedere a testa bassa, oppure provare ad avere una giusta legittimazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini? Noi propendiamo per la seconda soluzione – sottolinea di nuovo –, quindi chiediamo all’assessore Riccetti e al sindaco Michelini di attivare la procedura per indire quel meraviglioso strumento di partecipazione popolare che è il referendum consultivo, disciplinato dello statuto del Comune. Mai utilizzato dalle precedenti amministrazioni, ha dei costi sicuramente irrisori rispetto alla progettazione di un piano ciclabile e darebbe maggiore forza all’operato della maggioranza. In passato – conclude - troppo spesso gli amministratori hanno governato con il paraocchi".