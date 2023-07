Bidollo-Colbuccaro, cercansi imprese

Passi avanti verso l’intervento di manutenzione straordinaria per il tratto di strada che collega Passo del Bidollo a Colbuccaro. Un progetto atteso da tempo, tant’è che era stato approvato dalla giunta lo scorso maggio e ora il Comune ha dato il via a un’indagine di mercato al fine di individuare cinque ditte che partecipino alla gara di appalto per la realizzazione dell’opera. Il valore complessivo dei lavori si assesta sui 400.000 euro e consiste in pulizia laterale, fresatura, trasporto e smaltimento materiali di risulta, poi scavo con realizzazione drenaggio e ripristino banchine laterali.