Bidoni stracolmi vicino via Porta Nuova, la protesta

Piano piano in questi giorni dedicati alle ferie, scelte o forzate che siano per via delle chiusure di uffici e di attività industriali e artigianali, in città fanno capolino sempre più turisti che affollano i luoghi di cultura legati a Leopardi. I cittadini hanno notato, però, una certa mancanza di cura nell’accoglienza che rende la città più sgradevole, e non si tratta della classica pagliuzza. Un cittadino si è preso la briga di fotografare i cassonetti dell’immondizia posti in fila indiana al lato dell’entrata di via Porta Nuova, in piena zona leopardiana, che neppure in questo periodo vengono svuotati regolarmente. Eppure questi cassonetti sono bene in vista perché sono collocati in un punto frequentato da turisti essendo collocati a pochi metri dall’ingresso del parco del Colle dell’Infinito e lungo il percorso che porta a casa Leopardi.