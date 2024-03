Biennale dell’Umorismo in lutto. Addio all’ex direttore Melanton

TOLENTINO

È morto ieri mattina a Roma Antonio Mele, in arte Melanton (nella foto). È stato per sette edizioni il direttore artistico della Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte e del Museo della caricatura di Tolentino. Il prossimo luglio avrebbe compiuto 82 anni. Grazie alla sua sagacia organizzativa, Melanton ha dato negli anni Novanta un forte impulso alla Biennale e alle diverse edizioni di mostre personali dedicate ai più grandi umoristi italiani. A lui si deve l’arrivo a Tolentino di Federico Fellini, Nino Zà, Mordillo, Altan, Forattini, Bucchi, Giarratana, Trojano, De Angelis, Bruna, Staino solo per citarne alcuni senza dimenticare Patch Adams. Come aveva fatto Luigi Mari negli anni ’60 e ’70, Melanton era riuscito a creare a Tolentino, in occasione della Biennale, un vero e proprio cenacolo di grandi umoristi. E questo grazie anche alla sua giovialità ed empatia.

Sotto la sua direzione, la Biennale e il Museo hanno promosso diverse mostre tra cui l’esposizione alla Columbus University di New York, al Festival del cinema di Avignone, al Festival dei Due mondi a Spoleto e al Museo Martini di Pessione. "Con la scomparsa di Antonio Mele – dice il sindaco, Mauro Sclavi – si chiude una pagina importante della nostra Biennale. Resteranno, per fortuna, i suoi disegni e i suoi scritti che ci invitano anche oggi a sorridere, ad affrontare la vita con quel piglio positivo che era proprio dello stesso Melanton. Tolentino, la Biennale e il Miumor devono molto al suo lavoro e alla sua professionalità. Sicuramente ha dato un forte impulso alla costante crescita della cultura dell’arte umoristica e satirica, facendo conoscere e apprezzare - anche oltre i confini nazionali - sia la Biennale che il nostro Museo.

Melanton, inoltre, è stato uno dei più importanti umoristi italiani che ha lasciato davvero un segno indelebile nell’arte satirica. Ci mancheranno il suo sorriso, la sua brillante intelligenza e la sua "graffiante" matita che con pochi tratti decisi riusciva sempre a divertirci e farci riflettere sulla nostra quotidianità. Alla moglie Teresa e alle figlie Paola e Annalydia esprimiamo il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città". I funerali si terranno a Roma.