Biennale dell’umorismo nell’arte: 70 sguardi sui mali dei giorni nostri

"Non sono molti i concorsi artistici che possono vantare questi numeri, mentre per quanto riguarda la longevità la nostra Biennale, nata nel 1961, rappresenta quasi un unicum nel panorama nazionale. A renderci orgogliosi, però, non sono solo i numeri, ma lo straordinario livello della qualità artistica e della sensibilità delle opere d’arte che hanno dato vita a questa Biennale". Così il sindaco Mauro Sclavi ha aperto, a Palazzo Sangallo, la 32ª edizione della "Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte", la mostra che presenta circa 70 opere quale selezione dei 2.248, tra disegni, vignette e caricature, inviate da 745 artisti, in rappresentanza di 59 Paesi di tutti i continenti. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, la prorettrice Catia Giaconi, l’onorevole Irene Manzi e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, Giulia Maggi. Per volere della direzione artistica e del Comitato organizzatore, in questa edizione per il Premio internazionale "Città di Tolentino" non è stato proposto un tema, ma si è lasciato ai partecipanti libertà di esprimersi. "Il risultato è un autentico urlo collettivo che irride e allo stesso tempo denuncia i mali del nostro tempo - spiegano gli organizzatori - e da’ voce alle preoccupazioni che accomunano gli uomini e le donne di tutto il mondo: la guerra, il razzismo, la devastazione dell’ambiente. La Biennale dimostra dunque, di saper cogliere la contemporaneità con la sua particolare lente, quella dell’umorismo, conservare e anzi aumentare il proprio spessore artistico, intercettare i formidabili mutamenti del nostro tempo in termini di linguaggi espressivi, tecniche e tecnologie utilizzate per la realizzazione delle opere, approccio ai temi affrontati". La Biennale rimarrà aperta fino al 28 gennaio ed è visitabile il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì sabato e domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Biglietto 5 euro, ridotto 3 euro.