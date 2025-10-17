Biennale Off, un fine settimana con il sorriso

Tutto pronto per Biennale Off che si terrà sabato 25 e domenica 26 ottobre nel centro storico di Tolentino. Il programma dell’evento – promosso in occasione della XXXIII edizione della Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte – è stato illustrato ieri in conferenza stampa dal sindaco Mauro Sclavi, con gli assessori Fabio Tiberi alla cultura e Diego Aloisi al turismo, la consigliera Samanta Casali, padre Marziano Rondina, Lucia Biagioli di Confartigianato, Edoardo Costantini e Michele Polisano di Zagreus e Franco Maiolati del circolo culturale Colsalvatico.

Si inizia sabato 25, alle 15.30, al Ponte del Diavolo dove partirà la "Passeggiata del sorriso". Un viaggio in cinque tappe, fino a piazza della Libertà, alla scoperta del lato umoristico della città; partecipazione libera e gratuita. L’iniziativa sarà animata dal Laboratorio Artistico Bura e Adriano Marchi. Invece alle 17.30 al Museo dell’Umorismo (Palazzo Sangallo), si svolgerà il talk "Le ‘Faccine’ di San Nicola", conversazione sulle decorazioni del ciclo pittorico del Cappellone con padre Rondina (ex priore della Basilica di San Nicola e di San Giacomo a Bologna), il direttore artistico della Biennale Enrico Maria Davoli e la scrittrice Lucia Tancredi. Modera Luca Romagnoli.

Alle 21.15, al Politeama "CaricaturaShow": quattro artisti, Marco Martellini, Marzio Mariani, Federico Cecchin, Angelo Ciaramella, e un musicista incrociano segni e suoni per celebrare la grande arte della caricatura. Luca Giarritta al pianoforte eseguirà musiche di Rossini e Campogrande. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Gli stessi caricaturisti, domenica dalle 10 alle 13, in piazza della Libertà daranno vita a "CaricaturaLive": saranno a disposizione per un ritratto (in caso di maltempo gli artisti lavoreranno nell’androne di Palazzo Sangallo).

Sempre domenica, con partenza alle 9, 10.30, 12, 15, 16.30 e 18, "La Commedia Umana": visite guidate a Casa Marcorelli e al Miumor (prenotazione obbligatoria al 3338337285, anche WhatsApp). Il ritrovo è in piazza Strambi (davanti al Politeama). Gran finale alle 21.15, al Vaccaj, con Elio, il noto cantautore, al secolo Stefano Belisari, nello spettacolo "Quando un musicista ride", dove rilegge e interpreta, con uno straordinario gruppo di musicisti, il repertorio di Gaber, Fo, Iannacci, Cochi e Renato.

Nei due giorni dell’evento, apertura gratuita del Castello della Rancia e del Miumor. Apertura speciale del Miumor il 25 dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 21 con visite guidate a cura di Samanta Casali, mentre il 26 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30. In occasione di Biennale Off, Confartigianato promuove Aperigusto, due giorni di degustazioni speciali sul tema dell’umorismo e del sorriso, a cui hanno aderito ben 24 esercizi della città. I numeri della Biennale sono raddoppiati rispetto alle precedenti edizioni.