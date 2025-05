Biennale umorismo. Ultimi giorni

Ultimi giorni per partecipare alla 33esima Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte di Tolentino. Il termine è stato prorogato fino a domenica alle 23.59. Iscriversi è facile: basta registrarsi sul sito e inviare le opere in formato digitale. Questo il tema: la comicità involontaria. "Una gaffe, un errore, un lapsus, un’azione maldestra. Ecco che un discorso, una situazione, un contesto diventano comici, a volte ridicoli o grotteschi, sempre esilaranti – spiega lo staff organizzatore -. La comicità involontaria si manifesta in tante forme, da parte di protagonisti inaspettati e nelle circostanze più imprevedibili. La reazione di chi vi assiste, inevitabile e impietosa, è la risata, pura e sadica. Come l’umorismo". Il nuovo direttore artistico della Biennale è il prof. Enrico Maria Davoli, docente di storia dell’arte contemporanea e di storia del design all’Accademia di Belle Arti di Bologna.