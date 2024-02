Big-match alla capolista. Matelica: punto maledetto

Halley Thunder Matelica

69

Udine

70

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 9, Cabrini 14, Celani 5, Georgieva 3, Gramaccioni 21, Zamparini, Poggio 10, Montelpare, Michelini, Offor e, Sanchez 5. All. Sorgentone.

W.APU DELSER CRICH UDINE: Cappellotti 2, Bovenzi 13, Bacchini 17, Katshitshi 16, Shash, Cancelli 15, Agostini, Bianchi 2, Gregori 5. All. Riga.

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Marenna di Varese.

Parziali: 19-18, 35-29 (16-11), 51-44 (16-15), 69-70 (18-26).

CERRETO D’ESI

Per un solo punto Matelica perde il big-match con la capolista Udine. Dopo un brutto 8-0 iniziale firmato dalle ospiti, coach Sorgentone chiama time out e rassicura le sue ragazze. Comincia così un nuovo match, in cui la Halley Thunder cresce progressivamente sia in difesa che in attacco. Dal settimo minuto in poi le matelicesi conducono sempre nel punteggio, fino ad arrivare al massimo vantaggio di +10 in avvio di ultimo quarto (54-44). La capolista però non molla, dà fondo a tutte le sue qualità tecniche e fisiche, riuscendo a raggiungere il pareggio a tre minuti e 47 secondi dalla sirena (62-62), trascinata soprattutto dalla coppia Katshitshi-Bacchini. A quel punto inizia nuovamente un altro incontro, tiratissimo fino all’ultimo. Una bomba della Sanchez rilancia le chances della Halley Thunder (65-62), però dall’altra parte Gregori e Cancelli firmano il sorpasso (65-66). Poi l’allungo di Bovenzi (65-68), cui replica dalla lunetta l’inesauribile Gramaccioni (67-68). Si lotta con caparbietà su ogni pallone: Bovenzi, scatenata nel finale, ci riprova (67-70), ma Kraujunaite accorcia dopo il time out chiesto da coach Sorgentone (69-70). L’ultima azione è per Udine, Matelica però difende bene e conquista la palla che può valere il successo: il tiro è della stessa Kraujunaite, ma la palla a spicchi impatta sul ferro e i sogni di gloria svaniscono sul suono della sirena. Termina così una gara incredibile, dalle mille emozioni, con una Halley Thunder davvero all’altezza. Peccato per la sconfitta, certamente immeritata per le ragazze di coach Sorgentone, battutesi con grande energia e compattezza sotto la regia di una brava Gramaccioni, migliore realizzatrice della serata con 21 punti.

m. g.