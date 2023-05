Bigiaretti, Betti e altri scrittori da non scordare

Alessandro

Feliziani

Lunedì scorso ricorrevano i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni e l’autore de “I promessi sposi” è stato solennemente ricordato nella sua Milano. Manzoni, al pari di Dante, Leopardi e pochi altri, fa parte di quella schiera di letterati difficile da dimenticare, se non altro perché tutti abbiamo avuto con loro un rapporto di “odio o amore” negli anni di scuola.

Per la gran parte degli autori, invece, l’abbandono letterario segue di poco la loro

scomparsa e spesso essi cadono nell’oblio.

È questo un rischio che corre, ad esempio, lo scrittore matelicese Libero Bigiaretti, di

cui lo scorso 3 maggio ricorrevano i trent’anni della morte. Fino ad una dozzina

d’anni fa si svolgeva a Matelica un premio letterario nazionale a lui intitolato, ma finita quell’iniziativa il resto d’Italia lo ha dimenticato. I suoi romanzi, compreso “La controfigura” (Premio Viareggio Rèpaci 1968), sono introvabili. Merito va riconosciuto alla divisione editoriale di Halley, che per il trentennale della scomparsa

dello scrittore ha reso omaggio all’illustre conterraneo con una riedizione del romanzo “Disamore”, del 1956, presentata alla Fiera del Libro di Torino dalla professoressa Carla Carotenuto, già autrice di un profilo critico sull’opera letteraria di Bigiaretti.

Rischia di essere dimenticato anche il camerinese Ugo Betti, riconosciuto tra i grandi

drammaturghi del ‘900, del quale il 9 giugno ricorre il settantesimo anniversario della

morte. Le sue opere non sono più ristampate e, salvo la Piccola Ribalta di Civitanova,

anche il teatro italiano – dopo la scomparsa di grandi interpreti bettiani, come Raf

Vallone o Gastone Moschin – sembra volerlo ignorare. C’è da sperare che Camerino non interrompa il biennale Premio Betti, portato finora avanti dall’omonimo centro studi.

Disse una volta Enzo Biagi che “lo scrittore italiano muore due volte: prima per l’anagrafe e poi per il lettore”. È proprio vero, ma della seconda “morte” il lettore non ha le colpe maggiori.