Biglietti d’amore nei negozi, poi l’estrazione dei premi

Promossa dall’Associazione Commercianti Macerata, torna "Baci a Macerata" che si svolgerà fino a sabato per San Valentino. In ogni attività commerciale che vorrà aderire (non ci sono quote di partecipazione) dovrà essere presente un allestimento a tema "Amore". Chiunque, all’interno dei negozi, avrà la possibilità di scrivere, su di un foglietto messo a disposizione, una propria frase significativa sull’amore. Il biglietto con la frase e il proprio recapito telefonico andrà riposto in un contenitore. Poi verrà fatta fare un’estrazione e saranno decretati i fortunati destinatari di una simpatica sorpresa, con omaggi che metteranno in palio i commercianti per gratificare i partecipanti.