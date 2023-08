"Biglietti e omaggi, chiarezza o denuncio"

di Lorena Cellini

Vita Vita ormai è una "formula stanca" e serve "chiarezza su costi e gestione dei concerti al Varco". Yuri Rosati (Pd) apre il dibattito sul futuro del festival e poi diffida il sindaco, il presidente e il direttore dei Teatri a consegnare i borderò delle serate con Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. Ha scritto al Prefetto di Macerata perché, chiesti il 14 agosto (tempo massimo di risposta tre giorni per regolamento) non sono stati ancora esibiti gli atti relativi ai contratti, agli accrediti gratuiti concessi ai Teatri e al Comune, ai biglietti gratuiti consegnati per ogni concerto e la loro disposizione nell’arena, così come il report del numero di paganti. "Un comportamento – dice – che fa pensare alla volontà di non dare in tempo utile informazioni necessarie a valutare le scelte fatte". A proposito delle scelte del cartellone estivo, Rosati punta l’attenzione anche su Vita Vita. Intanto con frecciate all’amministrazione: "All’ultima edizione è andata in scena pure la Ciarapica’s Band, che se la suona e se la canta. In antitesi alle trionfalistiche cronache istituzionali sono infatti emerse valutazioni molto critiche dei cittadini. Nessuno mette in discussione la manifestazione, anche se sarebbe opportuno conoscerne i costi e anche il perché per la prima volta si è fatto un concerto a pagamento, quello di Paolo Jannacci. Mai successo in venti anni". Rosati solleva però la questione della formula del festival "apparsa piuttosto stanca, non più in grado di attrarre e stupire al punto che sono fioccate critiche sui social, anche nel merito delle esibizioni artistiche, con una generale sensazione che Vita Vita abbia finito per trasformarsi in una sorta di notte bianca e mangificio a cielo aperto". E quanto ad alcune strade piene di persone "a contarle – dice – siamo lontanissimi dalle edizioni in cui la città era invasa da gente che veniva da tutte le parti". "Sarebbe il caso – conclude – di chiedere agli organizzatori di rinnovare il festival. Il sindaco abbia l’intelligenza di mettere in discussione formule datate. Civitanova sarà anche la regina della movida, ma sindaci di città della costa e dell’interno a luglio e agosto hanno investito in manifestazioni e concerti che hanno fatto il boom di presenze. Se Fabrizio Ciarapica guardasse infatti oltre la sua ombra scoprirebbe piazze strapiene vicino a noi, cartelloni con una capacità attrattiva di molto superiore alla nostra. Questa estate lo ha dimostrato. C’è tanta vita oltre Vita Vita".