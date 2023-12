Biglietti sui bus, aumento agli autisti

Per vendere i biglietti a bordo dell’autobus gli autisti chiedono un aumento in busta paga per il servizio reso e lo ottengono dall’Atac attraverso le organizzazioni sindacali. Finora percepivano un aggio di 0.35 euro su ogni biglietto venduto che adesso passerà a 0.45 euro, con un rincaro di 10 centesimi a carico di Atac. L’aumento è stato deciso con una delibera di giunta in cui si stabilisce che "la vendita a bordo del biglietto costituisce un aggravio della prestazione dell’autista ma è una modalità utile anche all’azienda per incrementare la vendita, e che tale tipologia evita contrasti con l’utenza che non hai il tempo di recarsi presso le rivendite". Pertanto il tagliando a bordo, recentemente passato da 1,70 a 2 euro (quello a terra costa invece 1,35 euro) resta invariato ma aumenta la percentuale riconosciuta dall’Atac agli autisti.