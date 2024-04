Bike sharing: il servizio per ora è un flop

Servizio comunale di bike sharing, per ora un flop. La ditta che se lo era aggiudicato, la Vaimoo Srl, non l’ ha mai attivato e non ha risposto nemmeno ai solleciti inoltrati dal Comune che l’aveva invitata a rispettare gli accordi. Oltre a questo l’amministrazione ha dovuto anche prendere atto dello scarso interesse da parte di altri operatori economici e per rendere appetibile l’appalto ha deciso di concedere come incentivo la possibilità di introdurre, accanto alle biciclette, anche monopattini elettrici.