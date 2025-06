"Bike sharing, uno spreco di soldi"

Appena inaugurate le nuove postazioni delle bici elettriche a Monte San Giusto, precisamente a Villa San Filippo. Una scelta, quella dell’amministrazione votata alla mobilità eco-friendly, la quale è stata posta sotto la lente di ingrandimento da parte di Andrea Salvatori, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

"Progettare iniziative per promuovere la sostenibilità, con un impatto positivo sul clima, è certamente un passo nella giusta direzione – ha detto – Tuttavia, ritengo che l’installazione di pensiline per un servizio di bike-sharing a Monte San Giusto sia stata una scelta sbagliata e inutile. Anche se i fondi utilizzati provengono in gran parte da un finanziamento regionale di 64.400 euro, e per la restante parte dalle casse comunali, per un totale di 92.000 euro, si tratta comunque di uno spreco di denaro pubblico. Un investimento destinato con ogni probabilità a rimanere inutilizzato. Ciò che sarebbe stato davvero utile per incentivare un turismo sostenibile legato all’uso delle e-bike, un servizio molto diverso dal bike-sharing, era il progetto ideato anni fa: una pista ciclabile lungo la vallata del Chienti, da Civitanova fino a Fiastra, attraverso sentieri naturali. Sarebbe stato più sensato che installare semplici pensiline per la ricarica delle bici elettriche, come già avviene in diversi altri comuni. Invece, quell’idea lungimirante è purtroppo finita nel dimenticatoio. Ancora una volta assistiamo, da parte dell’amministrazione Gentili, a uno spreco di denaro pubblico, senza una logica coerente né una visione completa per progetti che potrebbero davvero contribuire al benessere".