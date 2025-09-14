Legalità, valore non negoziabile

Macerata
CronacaBiker scivola nella scarpata per 40 metri, tre ore per recuperarlo
14 set 2025
REDAZIONE MACERATA
  4. Biker scivola nella scarpata per 40 metri, tre ore per recuperarlo

Biker scivola nella scarpata per 40 metri, tre ore per recuperarlo

L’incidente è avvenuto sul monte Cafaggio, tra Fiuminata ed Esanatoglia. Sul posto il Soccorso Alpino

Le operazioni degli uomini del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco sono durate tre ore

Esanatoglia (Macerata), 14 settembre 2025 – Paura nella tarda mattinata di oggi per un 51enne ciclista maceratese che ha perso il controllo della bici in un sentiero sul monte Cafaggio ed è scivolato per 40 metri nella scarpata. L'incidente è avvenuto verso le 13 tra Fiuminata ed Esanatoglia, mentre l’uomo stava praticando enduro.

Sul posto, per il recupero del biker, sono intervenute tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, i vigili del fuoco di Camerino, che hanno lavorato per tre ore. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16 quando il ciclista è stato caricato su un mezzo fuoristrada per il trasporto fino all’ambulanza del 118 e il ricovero in ospedale.

Fortunatamente, vista anche la presenza di molti alberi nella zona dell’incidente, il 51enne non ha riportato ferite gravi.

