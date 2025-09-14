Biker scivola nella scarpata per 40 metri, tre ore per recuperarlo

Esanatoglia (Macerata), 14 settembre 2025 – Paura nella tarda mattinata di oggi per un 51enne ciclista maceratese che ha perso il controllo della bici in un sentiero sul monte Cafaggio ed è scivolato per 40 metri nella scarpata. L'incidente è avvenuto verso le 13 tra Fiuminata ed Esanatoglia, mentre l’uomo stava praticando enduro.

Sul posto, per il recupero del biker, sono intervenute tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, i vigili del fuoco di Camerino, che hanno lavorato per tre ore. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16 quando il ciclista è stato caricato su un mezzo fuoristrada per il trasporto fino all’ambulanza del 118 e il ricovero in ospedale.

Fortunatamente, vista anche la presenza di molti alberi nella zona dell’incidente, il 51enne non ha riportato ferite gravi.