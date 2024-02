Bilancia commerciale calzature Macerata in crescita, esportazioni in aumento verso nuovi mercati internazionali

Migliora la bilancia commerciale per le calzature Made in Macerata. I dati di Confindustria Moda a favore di Assocalzaturifici, aggiornati al terzo trimestre del 2023, evidenziano un aumento delle esportazioni. Infatti alla fine del terzo trimestre dell’anno appena concluso l’ammontare delle esportazioni di scarpe relative alla provincia di Macerata è stata pari a 347,57 milioni di euro mentre le importazioni, nello stesso periodo analizzato, sono state pari a 127,90 milioni di euro. Un avanzo della bilancia commerciale pari a 219,67 milioni di euro. Una cifra che è aumentata nel corso del 2023 rispetto al precedente anno. Gio+ è un’azienda di Montecosaro che in occasione del Micam di Milano ha presentato una collezione che richiamato buyer provenienti anche dall’estero. "La nostra azienda – ha detto il titolare Gionni Ciarapica – esporta il 40% della propria produzione soprattutto verso i paesi europei e in particolare in Germania e Francia. I Paesi verso i quali concentreremo i nostri programmi di internazionalizzazione saranno Scandinavia e Polonia". La vostra distribuzione è molto concentrata sul negozio fisico? "Preferiamo il negozio fisico dove vendiamo il 95% della nostra produzione". Nel corso delle fiere milanesi moltissime aziende del distretto di Macerata hanno presentato i risultati dei propri progetti di ricerca e innovazione che hanno permesso di raggiungere prodotti sempre più sostenibili.

Infatti il rispetto dell’ambiente coerente con le regole della sostenibilità sono diventati elementi caratterizzanti di moltissime strategie aziendali. Un esempio in tal senso viene da un’azienda di Petriolo la Ingom che ha presentato durante Lineapelle, sempre nei giorni scorsi a Milano, una suola organica al 90% e quindi biodegradabile ci ha detto: "Le firme del lusso – ha sottolineato Luca Ceroni della Ingom – hanno apprezzato molto questa nostra innovazione. Anzi sono proprio i brand del lusso che ci chiedono materiali sempre più rispettosi dell’ambiente e noi riusciamo ad accontentarli. Anche perché la ricerca e le innovazioni che caratterizzano la nostra produzione è coerente con la volontà che abbiamo di diventare sempre più green. A tal proposito abbiamo ottenuto delle certificazioni che evidenziano in maniera eloquente l’applicazione della sostenibilità e il nostro obiettivo è quello di contribuire a realizzare scarpe che non inquinano". L’impegno degli imprenditori maceratesi finalizzato a migliorare la qualità dei prodotti che diventano sempre più sostenibili e nel contempo cercando di aumentare la loro penetrazione in nuovi mercati internazionali potrebbe diventare il miglior antidoto per fronteggiare una crisi che si dovrebbe manifestare quest’anno come ha sottolineato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici. "Il 2024 sta manifestando in avvio segnali preoccupanti – le sue parole – e prevediamo un’ulteriore frenata almeno nel primo semestre. Una congiuntura determinata dal difficile scenario internazionale, dominato da eventi e rischi geopolitici, e dalle condizioni finanziarie restrittive per famiglie e imprese".

Vittorio Bellagamba