Bilancia donata dalla Pluriservizi

Una piccola cerimonia si è svolta martedì nella casa di riposo ’Rosina Gervasi", per la consegna di una bilancia donata dall’Appr (Azienda Pluriservizi Porto Recanati) e messa a disposizione degli anziani ospitati nella struttura. Erano presenti il presidente dell’Aprr Walter Manzotti, la direttrice del pensionato Rossana Settimio, il parroco don Luca Beccacece, oltre alla diocesi di Macerata con il vicario don Andrea Leoneri, il segretario generale don Gianluca Merlini e l’economo Antimo Gambardella. "La direttrice Settimio ci ha ringraziato del gesto, spigando che questo strumento è indispensabile soprattutto per la corretta somministrazione dei farmaci agli anziani - dice Manzotti -. Ieri, con il sindaco Michelini sono andato al centro per anziani Anni D’Argento regalando una fornitura di dispositivi medici".