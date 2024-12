Bilancio 2025: amministrazione Pepa tra sfide e investimenti per Recanati

Presentato l’altra sera al consiglio comunale il bilancio 2025, il primo della amministrazione Pepa che prova a conciliare minore entrate, spese consolidate e qualche nuovo progetto. La prova del 9 sarà lunedì sera quando il consiglio comunale si riunirà di nuovo per il voto finale per il quale il gruppo di "Vivere Recanati", guidato dall’ex sindaco Francesco Fiordomo, ha già annunciato la sua astensione, quale apertura di fiducia verso la nuova giunta.

La nota dolente è sicuramente l’aumento del buono-pasto delle mense scolastiche, frutto dei maggiori costi derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto che ha fatto lievitare la spesa prevista per oltre 200mila euro. Alle famiglie da settembre il costo del buono pasto passerà dagli attuali 3,60 euro a 4,50. "Nonostante l’aumento richiesto – ha tenuto a precisare l’assessore al bilancio Sabrina Bertini – la copertura a carico del Comune rimarrà al 38%, mentre il restante 62% sarà a carico delle famiglie e per venire incontro alle esigenze di quelle numerose, sono previsti sgravi per il secondo e terzo figlio e sono stati innalzati i limiti Isee per accedere all’esonero dal pagamento".

Spazio ai buoni propositi in termini di investimenti con particolare attenzione alle infrastrutture scolastiche e sportive (per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico) e culturali: il restauro delle mura, delle Fonti San Lorenzo e delle chiese comunali, come Santa Maria delle Grazie e San Vito. Inoltre, 500mila euro saranno destinati al recupero dell’area camper e dell’ostello nell’ex foresteria di Villa Colloredo Mels.

Non sono state dimenticate le promesse fatte in campagna elettorale ed ecco i fondi per il miglioramento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di spazi verdi attrezzati. "Abbiamo stanziato i fondi anche per due nuove assunzioni – ha precisato il sindaco Pepa –, di cui una sicuramente all’interno dell’organico della polizia municipale, e potenzieremo la videosorveglianza per garantire sicurezza in città, specie in periferia". A fare da padrone nel bilancio è il settore dei servizi sociali, che vede incrementare le risorse a disposizione per far fronte alle diverse esigenze di una popolazione che invecchia: dei 20.876 residenti un quarto, e cioè 5.077, sono ultrasessantacinquenni, 10.183 sono fra i 30 e i 65 anni, meno di mille, per la precisione 996 in età prescolare (0/6 anni), 1.546 fra i 7 e i 14 anni e pronti per la prima occupazione (15/29 anni) 3.034.

