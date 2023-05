Bilancio approvato all’unanimità Il consigliere Giachè fa polemica

Via libera all’unanimità al piano opere pubbliche da 8 milioni di euro nel consiglio comunale di mercoledì dove il sindaco Giuliana Giampaoli ha inoltre annunciato, nelle comunicazioni, il nuovo amministratore unico della Corridonia Servizi. "Abbiamo deciso di affidare l’incarico all’avvocato Serenella Ruggeri – ha spiegato – alla quale vogliamo augurare un lavoro proficuo, e ringrazio i membri del cda uscente per quanto svolto". Discussione poi animata dal consigliere di "Cambiamo Corridonia", Gioele Giachè. "Non sono più il benvenuto alle riunioni di maggioranza – ha esordito –: ci tenevo a tenere aggiornati i cittadini in quanto io mi sono candidato con una squadra e non permettermi di confrontarmi con la stessa è un’offesa per me e coloro che mi hanno sostenuto. Non so bene a chi ho dato fastidio. Sulle opere pubbliche mi era stato detto che non c’erano fondi nel breve per il campo ex Enaoli ed ora mi ritrovo con una variazione di bilancio da 750.000 euro per il rifacimento, ne sono felice ma avrei preferito più chiarezza. Assicuro che non mi mancherà mai il coraggio di denunciare una politica non in linea con il mio pensiero. Non sono stato escluso per delle posizioni differenti ma per delle opinioni differenti, credo sia grave, in ogni caso voterò a favore del piano opere pubbliche perché la città ha bisogno di questi interventi, termino chiedendo scusa ai cittadini per la mia ingiustificabile ingenuità politica, ora posso annunciare la mia più totale indipendenza da questa maggioranza".