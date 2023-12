Bilancio approvato in Consiglio. Confermati tutti i servizi nel 2024

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026, nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Morrovalle. "Sono da 12 anni in Consiglio comunale ed è la prima volta che si riesce a chiuderlo entro quella che sarebbe la sua scadenza naturale senza alcuna proroga, è una bella soddisfazione – ha sottolineato l’assessore al bilancio, Alfredo Benedetti, introducendo la sua relazione – è un bilancio in pareggio con entrate e uscite per poco più di 20,5 milioni. Abbiamo confermato tutti i servizi che eroghiamo, tra le altre voci significative per il 2024 abbiamo destinato 157 mila euro all’istruzione prescolastica e 452 mila euro di contributi per altri ordini scolastici, 84 mila euro da destinare alla cultura, 80 mila euro allo sport, 21 mila euro per servizi rivolti ai giovani e 111 mila euro per il turismo. Queste fanno parte di quello su cui l’amministrazione può incidere, perché alla fine della fiera il 90% dei conti sono vincolati e quindi pressoché fissi".

L’assise civica si era aperta con il minuto di silenzio in memoria dell’ex vicesindaco Alessandro Capozucca, deceduto tre settimane fa, così è poi proceduto alla sua surroga, con la nomina a consigliere comunale di Marco Morresi che ora siederà tra i banchi dell’opposizione con il gruppo "Cura e Partecipazione". A fare da preambolo all’approvazione del documento è stata la discussione di tutti gli atti collegati, tra cui il piano triennale delle opere pubbliche. "Stiamo portando avanti il nostro programma elettorale – ha precisato il sindaco Andrea Staffolani – spostando progressivamente avanti alcune opere in base alle tempistiche: l’unica aggiunta è la ristrutturazione della palestra comunale prevista per il 2025 e la ricognizione delle società partecipate del Comune". Via libera anche all’acquisizione da parte dell’ente di un terreno di 2.470 metri quadrati in via Verdi. "È un appezzamento adiacente al Pincio che il proprietario ci ha concesso tante volte per utilizzare per manifestazioni e iniziative – ha spiegato Staffolani – ci è sembrato giusto e corretto acquisirlo anziché sfruttare la benevolenza del proprietario".