Bilancio Confidi, c’è un utile di 15mila euro

L’assemblea dei soci del Confidi Macerata si è riunita per approvare il bilancio 2022. A presentarlo il direttore Leonardo Ruffini che è entrato nel dettaglio dei numeri: il bilancio, infatti, si è chiuso con un utile di 15.751 euro, 6.730.432 i fidi garantiti in essere, 4 milioni di euro il patrimonio mobiliare, mentre sono 458 le imprese socie iscritte. ll presidente Gianluca Pesarini ha poi condotto i lavori per il rinnovo delle cariche sociali, per il triennio 2023-2026, l’assemblea ha nominato gli amministratori Gianluca Pesarini, Claudio Cioli, Mauro Guzzini, Giusi Luciani, Marco Orfei, Massimo Paci, Giovanni Soverchia e i sindaci Pierandrea Farroni, Marco Donadio, Pierpaolo Porro. Al termine si è tenuto un convegno sul tema "Crisi bancarie, inflazione, politica monetaria e sistema del credito italiano. Quali impatti sulle pmi?", introdotto dal prorettore dell’Università di Macerata, Claudio Socci. La prof. Anna Grazia Quaranta, invece, ha parlato delle attuali manovre di politica monetaria messe in campo dalla Bce ai fini del contenimento dell’inflazione e delle inevitabili conseguenze che le imprese del territorio si trovano ad affrontare in termini di aumento dei tassi. Il presidente Pesarini ha, infine, sottolineato come la presenza del Confidi in questa provincia svolga indubbiamente un ruolo di ammortizzatore anticiclico, in grado di attenuare gli effetti negativi delle crisi, ridurre le asimmetrie informative tra banche e imprese e svolgere un’azione di monitoraggio preventivo sulla qualità delle richieste di finanziamento. All’incontro hanno partecipato anche esponenti delle banche convenzionate al Confidi, il presidente dell’Ordine dei commercialisti Luca Mira, il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, Andrea Passacantando, presidente Copagri, e altri rappresentanti di enti e istituzioni territoriali.